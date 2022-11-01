ارتفاع أرباح أرامكو السعودية 39 % في الربع الثالث بفضل أسعار النفط العالية

المصدر: أ ف ب

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أعلنت شركة "أرامكو" السعودية الثلاثاء أنها حققت زيادة بنسبة 39 بالمئة في أرباحها في الربع الثالث من 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط الناجم عن استمرار الحرب في أوكرانيا.

وذكرت الشركة النفطية العملاقة في بيان أنّ "صافي الدخل بلغ 159,12 مليار ريال (42,43 مليار دولار) للربع الثالث من عام 2022، مقارنة مع 114,09 مليار ريال سعودي (30,43 مليار دولار) للربع ذاته من عام 2021" وأشارت إلى أنّ "الزيادة في صافي الدخل مدفوعة بشكل أساس بارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة".

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