ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

المصدر: البيان

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كسر الدولار اليوم الاثنين حاجز الـ 24 جنيهاً بعد ارتفاعه مساء أمس الأحد ليصل إلى اعلى مستو له هذا العام، وكان الدولار قد شهد آخر ارتفاع له يوم الخميس الماضي.

ويأتي ارتفاع سعر الدولار مؤخرًا على وقع قرارات البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي بزيادة سعر الفائدة إلى 200 نقطة أساس، وتعويم الجنيه المصري.

وسجل سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك مصر مقابل الجنيه المصري 22.9 جنيه شراء و23.0 جنيه بيع.

وفي البنك الأهلي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 22.85 جنيه شراء و22.95 جنيه بيع.

وفي بنك القاهرة سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 22.85 جنيه شراء و23.95 جنيه بيع.

وفي بنك الإسكندرية سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 22.95 جنيه شراء و23.05 جنيه بيع.

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