سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

المصدر: البيان

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تخطى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، مستوى 24 جنيها لكل دولار، في مصر بشكل رسمي، اليوم الأحد ، في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، لأول مرة على الإطلاق، على خلفية تحرير البنك المركزي لسعر الصرف.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد سجل سعر الدولار مقابل الجنيه مستوى 24 جنيها للشراء ومستوى 24.10 جنيها للبيع في 4 بنوك هي بنك الاستثمار العربي، وبنك الشركة المصرفية العربية SAIB وبنك كريدي أجريكول وبنك قطر الوطني.

وسجل أعلى سعر للدولار في مصر، في بنك أبوظبي الإسلامي عند مستوى 24.10 جنيها للشراء ومستوى 24.20 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 22.85 جنيها للشراء، 22.99 جنيها للبيع، واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 23.15 جنيها للشراء، 23.25 جنيها للبيع، ووصل سعر الدولار في بنك مصر، 23.15 جنيها للشراء، 23.25 جنيها للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 23.30 جنيها للشراء، 23.40 جنيها للبيع.

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