سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد رفع أسعار الفائدة

المصدر: وكالات

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استقر سعر الدولار اليوم السبت أمام الجنيه المصري، بعد 48 ساعة من قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، وبالتزامن مع استمرار العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وقدّر البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف العملة الأمريكية بـ22.85 جنيه للشراء، و22.96 للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي مقابل الجنيه المصري 22.85 جنيه للشراء، 22.95 للبيع.

ــ بنك التعمير والإسكان 22.35 جنيه للشراء، 22.45 للبيع.

ــ مصرف أبوظبي الإسلامي: 23.10 جنيه للشراء، و23.20 للبيع.

ــ بنك الإسكندرية: 22.95 جنيه للشراء، 23.05 للبيع.

ــ البنك التجاري الدولي: 22.9 جنيه للشراء، 23 للبيع.

ــ البنك الأهلي المصري: 22.85 جنيه للشراء، 22.95 للبيع.

ــ بنك مصر: 22.90 جنيه للشراء، 23 للبيع.

ــ بنك بلوم مصر: 23 جنيه للشراء، 23.10 للبيع.

ــ المصرف العربي الدولي: 22.90 جنيه للشراء، 23 للبيع.

ــ بنك كريدي أجريكول: 23.05 جنيه للشراء، 23.15 للبيع.

ــ بنك أبوظبي التجاري: 23 جنيه للشراء، 23.10 للبيع.

ــ بنك سايب: 22.95 جنيه للشراء، 23.05 للبيع.

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