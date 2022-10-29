السيسي يوافق على منح الرخصة الذهبية للمستثمرين المتقدمين لها لمدة 3 شهور

المصدر: البيان

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وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، على منح الرخصة الذهبية لجميع من تقدم بالحصول عليها من المستثمرين لمدة 3 أشهر.

وقال السيسي: "إننا لا نريد أن يعاني المستثمرون والمصنعون ورجال الأعمال"، مشيراً إلى أنه يتم التشاور مع القطاع الخاص فيما يتعلق بزيادة المرتبات؛ لأن كل مؤسسة لها نظامها الخاص.

جاء ذلك خلال حضور الرئيس المصري فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي يُنظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد. وفقا لـ "بوابة الأهرام".

كما شهد السيسي فعاليات افتتاح وتدشين مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ".

ومن المُقرر أن يشمل المعرض الذي يقام تحت رعاية الرئيس السيسي، عددًا من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.

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