وزير المالية السعودي: الأشهر الستة المقبلة ستكون "جيدة جدا" للخليج

المصدر: وكالات

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قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الأربعاء إن الأشهر الستة المقبلة وربما السنوات الست ستكون "جيدة جدا" لدول الخليج العربية لكنها ستكون "صعبة جدا" على منطقة الشرق الأوسط الأوسع.

وفي حديثه خلال مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض، قال إن الأشهر الستة المقبلة ستكون صعبة على النطاق العالمي وإن دور المملكة العربية السعودية هو مساعدة المنطقة.

وأضاف أن المملكة أرسلت مساعدات تشمل مواد غذائية وموارد للطاقة إلى دول منخفضة الدخل وغيرها.

وقال الجدعان: "أصبح هناك اعتراف عالمي بأن التحول نحو الطاقة المتجددة بعيداً عن الوقود الأحفوري لن يتم بين ليلة وضحاها بل قد يستغرق 30 عاماً"، مؤكدا أن المملكة تبذل جهودا كبيرة لتقليل انبعاثات الكربون.

من جهته، قال وزير المالية البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، خلال الجلسة نفسها، إن التضخم يعد أحد التحديات الحالية خاصة في أسعار الطاقة والغذاء.

وأشار إلى أن دول الخليج بحاجة إلى بناء قدراتها الإنتاجية والتصديرية من أجل تحويل اقتصاداتها، لأن غالبية الناتج المحلي غير النفطي يعتمد حاليا على الاستهلاك والواردات.

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