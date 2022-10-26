«اتصالات المغرب» تعلن تحقيق أرباح بقيمة 415 مليون دولار

المصدر: (الرباط – رويترز)

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أعلنت اتصالات المغرب، وهي أكبر شركة اتصالات مغربية، أمس عن أرباح معدلة قدرها 4.52 مليارات درهم مغربي (415 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 5.1 %.

وزادت الإيرادات 0.1 % إلى 26.8 مليار درهم خلال نفس الفترة، إذ زادت قاعدة عملاء اتصالات المغرب 3.9 % إلى 76 مليوناً.

وإلى جانب أنشطتها في المغرب، تدير الشركة وحدات تابعة لها في بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج والجابون ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وتوجو وجمهورية أفريقيا الوسطى. واتصالات المغرب مدرجة في بورصة الدار البيضاء ويورونكست باريس، وتسيطر شركة اتصالات على 53 % منها فيما تملك الدولة المغربية 22 %.

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