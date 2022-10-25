استخدام مواد «بروج» في بناء أحد أكبر أنظمة نقل المياه في العالم بالسعودية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أسهمت شركة بروج، إحدى شركات البتروكيماويات المتخصصة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة، في استكمال واحد من أكبر مشاريع البنية التحتية في العالم من خلال تزويدها مواد مبتكرة تم استخدامها في إنشاء خط أنابيب نقل المياه بين مدينتي الجبيل والرياض في السعودية.

واستخدم المشروع الذي تم إنشاؤه من قبل مجموعة الراشد مادة PE HE3450 Borcoat من البولي إيثيلين التي تنتجها بروج لاستخدامها في تصنيع أغلفة حماية للأنابيب الفولاذية، وتعتبر هذه المادة الأفضل من نوعها في الأسواق بفضل خصائصها الفريدة وسجلها الحافل وصلاحيتها الطويلة، تلبية لاحتياجات العملاء في مختلف مشاريعهم الصناعية.

ويبلغ طول خط أنابيب نقل المياه الثنائي بين الجبيل والرياض 824 كيلومتراً، ويتألف من خطي أنابيب بقطر 88 إنش، وبطول 412 كيلومتراً لكل خط، ولديه القدرة على نقل 1.2 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يومياً.

وقال خلفان المهيري، النائب الأول للرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا والتصدير في بروج: تم تطوير وإنتاج حلولنا المبتكرة المصنوعة في الإمارات والمخصصة لتصنيع خطوط أنابيب المياه الآمنة والموثوقة والمتينة بكل عناية باستخدام أحدث التقنيات المرخصة، لتكون قادرة على تحمل فترات تشغيل طويلة.

ومن خلال سعينا لدعم شركائنا في معالجة التحديات التي يواجهونها في مختلف القطاعات الصناعية، تمكنا في بروج من تطوير نظامنا لحلول Borcoat، وأنتجنا حلولاً تسهم بشكل فعال في حماية أنابيب المياه الفولاذية الطويلة لإطالة فترة صلاحيتها.

ويضم المشروع ثلاث محطات ضخ مياه و14 خزاناً فولاذياً للمياه، مقسمة بالتساوي بين الرياض والجبيل، حيث تبلغ القدرة الاستيعابية لكل خزان منها 170,000 متر مكعب، وبطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 2.3 مليون متر مكعب.

متانة فائقة

وتستخدم خطوط الأنابيب الفولاذية عادة لنقل الغاز الطبيعي والنفط الخام والمواد البتروكيماوية والمياه في ظل ظروف ضغط عالية ولمسافات طويلة، لكن هذه الأنابيب تكون عرضة للصدأ والتآكل بشكل طبيعي، وبالتالي فهي بحاجة إلى تغليفها من الداخل والخارج لحمايتها من الضرر لتواصل أداءها لفترات زمنية أطول.

وتم استخدام حلول بروج المبتكرة أيضاً لتصنيع أغلفة لأنابيب المياه الفولاذية التي تنقل المياه المحلاة من محطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الطاقة التي تقع على بعد 70 كيلومتراً في شمال شرق مدينة الجبيل إلى مدينة الرياض.

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