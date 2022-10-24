تحرك جديد لسعر الدولار أمام الجنيه المصري

المصدر: البيان

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سجل سعر الدولار الأمريكي تحركاً بسيطاً اليوم الاثنين 24 أكتوبر أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعره 19.44 جنيه، مقابل 19.6336 يوم أمس الأحد. وإليكم أسعار صرف وتحويل العملات في مصر لـ 7 عملات داخل البنك المركزي.

سجّل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري سعر 19.44 جنيه.

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم سعر 5.17 جنيه.

سجل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم سعر 63.19 جنيه.

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم سعر 5.29 جنيه.

سجل سعر صرف الدينار البحريني أمام الجنيه المصري اليوم سعر 52.13 جنيه.

سجل سعر صرف الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم سعر 5.34 جنيه.

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري اليوم سعر 19.12 جنيه.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم سعر 22.00 جنيه.

وذلك وفقاً لصحيفة «المصري اليوم».

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