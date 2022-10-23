الإمارات تشارك بمنتدى الدول المصدرة للغاز

المصدر: (القاهرة - د ب أ)

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تشارك الإمارات في فعاليات الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي ينطلق في القاهرة اليوم بمشاركة 19 دولة ويستمر 3 أيام.

وتعقد الفعاليات برئاسة طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري ورئيس المجلس الوزاري للمنتدى لعام 2022 ويشارك في الاجتماع وزراء البترول والطاقة من 11 دولة عضواً و8 دول بصفة مراقبين وبحضور الأمين العام للمنتدى المهندس محمد هامل.

ويشارك كأعضاء دائمين كل من الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينداد وتوباجو وفنزويلا، وتشارك الإمارات بصفة مراقب مع كل من أنجولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموزمبيق والنرويج وبيرو، وتُمثل الدول مجتمعة حوالي 72 % من إجمالي الاحتياطي العالمي المؤكد من الغاز الطبيعي و55 % من الصادرات عبر خطوط الأنابيب و50 % من صادرات الغاز المسال.

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