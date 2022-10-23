مؤتمر مصر الاقتصادي يستشرف الأولويات

المصدر: (القاهرة - وام)

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ينطلق بالقاهرة اليوم المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، ويناقش أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وبمشاركة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء. ويتناول المؤتمر موضوعات مرتبطة بالسياسات الاقتصادية، ويستهدف الوقـوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنية.

كما يناقش المؤتمر عدداً من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية والسياسات النقدية.

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