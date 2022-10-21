الكويت تفرض رسوم دخول على المصريين القادمين إليها

المصدر: البيان

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أصدرت وزارة الداخلية الكويتية يوم أمس الخميس، قراراً تفرض بموجبه تحصيل رسوم 9 دنانير عند إصدار أي نوع من أنواع سمات الدخول للمصريين إلى الكويت، ويأتي القرار الكويتي بعد فرض مصر لرسوم تحصيل 30 دولارًا على كل كويتي يدخل إلى أراضيها.

ووفقاً لصحيفة «القبس» الكويتيةفقد تم نشر تعميم الذي أصدرته الوزارة للعاملين في المنافذ البرية والجوية من ضباط وعسكريين ومدنيين، ويتضمن تعليمات مشددة بضرورة تحصيل رسوم قدرها 9 دنانير عند إصدار أي نوع من أنواع سمات الدخول للمصريين إلى الكويت.

كما جاء في القرار إنه يجب على الجميع العمل بهذا التعميم وتنفيذه بكل دقة، ابتداء من يوم أمس الخميس 20 أكتوبر، ومن سيخالف تلك التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية والمحاسبة،

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