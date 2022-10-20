سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

المصدر: البيان

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استقر سعر الدولار اليوم الخميس في بداية التعاملات اليومية، داخل عدد من البنوك العاملة في مصر.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 19.63 جنيه للشراء، و19.69 للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي 19.68 جنيها للشراء، و19.71 للبيع.

وفي بنك مصر وصل سعر الدولار اليوم 19.63 جنيها للشراء، و19.69 للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل 19.66 جنيها للشراء، و19.71 للبيع.

وبنك الكويت الوطني 19.61 جنيها للشراء، و19.71 للبيع.

وبنك بلوم مصر 19.61 جنيها للشراء، و19.71 للبيع.

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي 19.63 جنيها للشراء، و19.71 للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي 19.65 جنيها للشراء، و19.71 للبيع.

وفي بنك المشرق 19.61 جنيها للشراء، و19.71 للبيع.

وفي بنك أبوظبي التجاري 19.61 جنيها للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

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