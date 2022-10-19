ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية

المصدر: وام

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سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات أمس مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين نحو البيع.

وربح الرأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.9 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 706.3 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 3.3 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 1.2 مليار جنيه.

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