ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعة

المصدر: وكالات

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قالت وكالة الأنباء السعودية أمس الثلاثاء إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية في المملكة إلى 557 مليار ريال (148.34 مليار دولار) بحلول العام 2030.

وتابعت الوكالة أن الاستراتيجية تهدف إلى الوصول بإجمالي قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال (346.21 مليار دولار).

ويأتي إطلاق الإستراتيجية متوائمًا مع التوجهات العالمية في القطاع مثل الثورة الصناعية الرابعة ومستهدفات المملكة والمزايا التنافسية، التي تتمتع بها المتمثلة في الموقع الجغرافي ووفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة والقدرات البشرية والقوة الشرائية والسياسات النقدية المستقرة.

وتحظى المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصاف الصناعات المتقدمة إقليميًا وعالميًا، إذ تُعد المملكة رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، فيما تسهم مخرجاتها الصناعية في تزويد سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية.

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