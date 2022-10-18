السعودية تخصص 3.7 مليار ريال لتوظيف 277 ألف مواطن بالقطاع الخاص

المصدر: د ب ا

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كشف صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي (هدف) دعمه لتوظيف 277 ألف سعودي وسعودية للعمل في منشآت القطاع الخاص منذ بداية العام الجاري في شهر يناير 2022 وحتى نهاية الربع الثالث في سبتمبر 2022، من خلال خدمات وبرامج دعم التوظيف الموجهة للكوادر الوطنية البشرية وفقاً لبيانات المرصد الوطني للعمل.

وأوضح الصندوق،" أن إجمالي ما صرف على برامج الدعم للفترة ذاتها وصل إلى 75ر3 مليار ريال"، بحسب صحيفة "عكاظ" اليوم الثلاثاء.

وأكد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي حرصه واستمراره في دعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى الوطنية من الجنسين في مختلف المهن والأنشطة التي يتطلبها سوق العمل، عبر فروعه ومراكزه المنتشرة حول المملكة.

هذا طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي عقدها اليوم (الثلاثاء) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بإيجاد ضوابط للحدِّ من التباين في رواتب السعوديين الذين يتم توظيفهم من خلال برامج الصندوق، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما دعا مجلس الشورى، صندوق "هدف" إلى استكمال جهوده مع الجامعات في دعم وإنشاء مكاتب تدريب وتأهيل وتوظيف الخريجين والمتوقع تخرجهم من الجنسين؛ لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، ورفع نسبة التوظيف.



وأظهرت تقديرات مسح القوى العاملة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 7ر9% في الربع الثاني من 2022، بانخفاض قدره 4ر0 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من 2022.

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