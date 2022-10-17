«الإسلامي للتنمية» ينظم «برنامج استجابة للأمن الغذائي» بـ 10.5 مليارات دولار

المصدر: جدة - وام

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أكد الدكتور منصور مختار نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية «العمليات» أن توفير الأمن الغذائي يتصدر أجندة البنك الإسلامي للتنمية.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: إن البنك نظم مؤخراً «برنامج استجابة للأمن الغذائي» بقيمة 10.5 مليارات دولار أمريكي، وذلك بهدف التخفيف والتكيف مع آثار أزمة الغذاء العالمية والعمل على بناء القدرات والمرونة والتعامل بشكل فعال مع الصدمات المستقبلية.

وأوضح أن البرنامج يتماشى مع استراتيجية البنك المحدثة 2022-2023، والتي ستسهم بشكل مباشر في تنفيذ الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة، وهو القضاء على الجوع والهدف الأول وهو مكافحة الفقر.

وأفاد بأن البرنامج يتضمن مسارين قريب المدى وطويل المدى، وسيدعم إمدادات الغذاء بشكل أساسي وسيعزز الحماية الاجتماعية والتدخلات لتحسين مستويات المعيشة أينما كان ذلك ممكناً في الدول التي يعمل فيها.

وأضاف أن الهدف الأولي للبرنامج والتمويل المتبقي البالغ 7.3 مليارات دولار أمريكي -لمدة 3 سنوات- يتمثل في تنفيذ أنشطة تدخل إبداعية على المديين المتوسط والطويل لمعالجة أوجه الضعف الهيكلية وأسباب تحديات الأمن الغذائي في الدول الأعضاء.

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