السعودية تحدد 10 ضوابط للتخفيضات في المنشآت والمتاجر الإلكترونية

المصدر: البيان

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حددت وزارة التجارة السعودية 10 ضوابط للتخفيضات في المنشآت والمتاجر الإلكترونية.

وشددت في بيان لها، على أهمية التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والضوابط المتعلقة بالتخفيضات التجارية والعروض الترويجية.

ضوابط التخفيضات بالمنشآت والمتاجر الإلكترونية:

1 - الحصول على ترخيص لإجراء التخفيضات قبل الإعلان عنها.

2 - وضع الترخيص في مكان بارز وتمكين المستهلك من التأكد من صحته، بمسح «باركود» الترخيص بكاميرا الجوال لتظهر بيانات المنشأة ونوع ونسبة التخفيضات ومدتها.

3 - التزام المنشآت بالعروض والتخفيضات الحقيقية المرخص لها.

4 - عدم التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار حتى لا تكون عرضة للعقوبات الواردة في نظام مكافحة الغش التجاري.

5 - تكون نسب التخفيض محددة ومكتوبة بشكل واضح للمستهلك.

6 - الالتزام بوضع بطاقة الأسعار على المنتجات المخفضة تبين السعر قبل وبعد.

7 - الإفصاح عن سياسات الاستبدال والاسترجاع في فترة العروض.

8 - التقيد بضمانات المنتج للشركات الصانعة للمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية.

9 - تمكين المستهلك من حق الاختيار للسلعة دون الإلزام بالعروض الترويجية.

10 - التقيد بضوابط الإعلان في التجارة الالكترونية.

وأكدت وزارة التجارة مواصلةَ جهودها الميدانية للرقابة على التخفيضات التجارية والعروض الترويجية في جميع مناطق المملكة، ودعت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عبر الرقم الموحد 1900.

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