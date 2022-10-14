بلومبرغ: الاستثمارات العامة السعودي مهتم بشراء beIN القطرية

المصدر: البيان

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تُبدي أطراف عدة اهتماماً بشراء beIN Media Group القطرية، ومن بينها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركات أمريكية للملكية الخاصة، بحسب ما أفادت به مصادر لوكالة "بلومبرغ".

وأضافت المصادر، وفقا للعربية نت، أن المحادثات لا تزال في مراحل مبكرة للغاية، وقد لا ينجم عنها أي اتفاق.

من ناحيتها، اكتفت beIN Media Group بالتعليق على أخبار "بلومبرغ"، قائلة إنها تدرس عدداً من الخيارات الاستراتيجية.

وبحسب مصادر "بلومبرغ"، فإن المجموعة تنظر أيضاً إلى بدائل أخرى بما في ذلك طرح عام أولي لأسهمها.

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