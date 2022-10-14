«جيديا» تطلق حلولاً تقنية لإدارة المطاعم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «جيديا»، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية بالسعودية، عن إطلاق حلها المتكامل والرائد لإدارة المطاعم في الإمارات، في خطوة تهدف إلى إحداث تغيير جذري في أنظمة إدارة المطاعم وعمليات الدفع في قطاع المطاعم والمقاهي في جميع أنحاء الدولة.

وستعمل جيديا على تلبية احتياجات هذا القطاع المزدهر في الإمارات التي تضم أكبر عدد من المطاعم والمقاهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسط توقعات بتحقيق هذا القطاع نمواً سنوياً مركباً يصل إلى 6.8%، خلال الفترة من 2022-2027، وذلك وفقاً لمؤسسة البحوث العالمية «موردور إنتليجنس».

ويقدم الجيل الجديد من نظام إدارة المطاعم السحابي، لأصحاب المطاعم والمقاهي أفضل المميزات التقنية لإدارة أعمالهم المتاحة في الأسواق، ويمكنه الاستجابة لظروف السوق الديناميكية، واحتياجات العملاء دائمة التغير والتطور.

ويتوافر هذا النظام للاستخدام في المطاعم، والمقاهي، ومنافذ الخدمات السريعة، وعربات الطعام (Food Trucks)، والمطابخ السحابية، ويساعد هذا الحل، المتكامل والميسور التكلفة، لإدارة المطاعم على تنظيم جميع جوانب العمل، بما في ذلك إدارة الطلبات، وقبول المدفوعات، وتحليل سلوك العملاء، ومتابعة أداء الموظفين. ويتوافق هذا النظام المتكامل تماماً مع جميع حلول المدفوعات من جيديا.

وقال سيليش مالهوترا، مدير عام «جيديا» في دول مجلس التعاون: تضم الإمارات أكثر من 25,000 مطعم ومقهى، وتعد ثاني أكبر سوق لتوصيل المأكولات والمشروبات عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحصة سوقية سنوية تصل إلى 834 مليون دولار.

وتحرص جيديا، في إطار استثماراتها المستمرة في دولة الإمارات، على توفير أفضل تقنيات الدفع وإدارة الأعمال ضمن فئتها لقطاع المطاعم والمقاهي، ومنحه حلاً شاملاً متعدد الإمكانيات؛ يلبي متطلبات المدفوعات والتجارة والأعمال، بدءاً من برامج الولاء ووصولاً إلى تقديم الطلبات عبر الإنترنت.

ويأتي هذا النظام الجديد ليحل محل نظام أدارة المطاعم السابق، وأجهزة تسجيل النقود التي عفا عليها الزمن، وأصبحت قديمة نظراً لافتقارها إلى طرق الدفع المتنوعة، وعدم قدرتها على تحليل سلوك العملاء واتجاهاتهم. ونهدف من خلال منتجنا الجديد إلى إحداث تغيير جذري في منظومة إدارة المطاعم والمقاهي، ودعم نمو هذا القطاع الذي يعد من الركائز الأساسية لاستراتيجية النمو الاقتصادي للبلاد.

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