صندوق النقد العربي: القيمة السوقية للبورصات العربية ارتفعت إلى 4.27 تريليون دولار

المصدر: وام

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أعلن صندوق النقد العربي عن ارتفاع القيمة السوقية للبورصات العربية بنسبة 1.38% أو ما يعادل نحو 58 مليارا و246 مليونا و965 ألف دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وأوضح الصندوق، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية، أن الرسملة السوقية للبورصات العربية المتضمنة في قاعدة بيانات الصندوق وتضم 13 بورصة عربية، ارتفعت إلى 4 تريليونات و271 مليارا و216 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي مقارنة بنحو 4 تريليونات 212 مليارا 969 مليون دولار في نهاية الأسبوع السابق عليه.

وحقق سوق أبوظبي للأوراق المالية أكبر مكاسب سوقية بقيمة 10.48 مليار دولار ليرتفع رأس ماله السوقي من 600.6 مليار دولار إلى 611.12 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 1.75%، فيما ربح سوق دبي المالي ما قيمته 992.6 مليون دولار ليصعد رأس ماله السوقي من 156.6 مليار دولار إلى 157.6 مليار دولار بزيادة بنسبة 0.63%.

ووصلت القيمة السوقية للسوق السعودية "تداول" إلى 2.926 تريليون دولار بمكاسب 38.34 مليار دولار أو ما نسبته 1.33%، وبورصة قطر 199.45 مليار دولار بمكاسب 5.68 مليار دولار، وبورصة الكويت 150.2 مليار دولار بمكاسب 1.56 مليار دولار، وبورصة مسقط 60.2 مليار دولار رابحة 145.7 مليون دولار، وبورصة الدار البيضاء 55.5 مليار دولار بمكاسب 615.8 مليون دولار.

وبلغت القيمة السوقية لبورصة مصر نحو 35.29 مليار دولار بمكاسب 308.9 مليون دولار، وبورصة البحرين 30.05 مليار دولار بمكاسب 16.5 مليون دولار، وبورصة بيروت 12.98 مليار دولار بمكاسب 174.7 مليون دولار، فيما وصلت القيمة السوقية لبورصة عمان إلى 25.7 مليار دولار وبورصة فلسطين 4.8 مليارات دولار وسوق دمشق 1.56 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن معظم البورصات العربية شهدت ارتفاعاً على مستوي مؤشرات الأداء في الأسبوع الماضي وذلك اتساقاً مع الارتفاعات التي شهدتها غالبية الأسواق المالية العالمية والمكاسب المسجلة في عدد من البورصات الناشئة على حد سواء، بالتزامن مع صعود الأسعار العالمية للنفط.

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