سعر الذهب في مصر يهوي 13 جنيها

المصدر: البيان

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هوى سعر الذهب اليوم في مصر 13 جنيها، مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس الثلاثاء وبرغم ارتفاع سعره عالميا.

وانخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 736 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 946 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1104 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 1262 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1669.دولار للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 0.18%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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