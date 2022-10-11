الليرة السورية تسجل أدنى مستوياتها مقابل الدولار في السوق السوداء

المصدر: وكالات

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سجّلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تدهوراً قياسياً جديداً في السوق السوداء لتتخطى عتبة خمسة آلاف مقابل الدولار وفق تطبيقات إلكترونية غير رسمية تراقب حركة العملة.

وتراوح سعر الصرف خلال الأسابيع الماضية بين 4300 و4700 ليرة للدولار، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 3015 ليرة مقابل الدولار.

وأظهرت تطبيقات غير رسمية تراقب السوق السوداء، ويتابعها السوريون، تجاوز سعر الصرف ظهراً عتبة خمسة آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد.

وتكون بذلك الليرة السورية سجلت أدنى مستوياتها في السوق السوداء منذ العام 2011.

وتدهور سعر صرف الليرة السورية بنسبة قاربت 99 في المئة في السوق السوداء.

ورأى محللون أن تدهور قيمة الليرة لن يتوقف طالما "أن أسبابه مستمرة".

وتحدث الخبير الاقتصادي عمار يوسف لوكالة فرانس برس عن أسباب عدة بينها "توجه الناس للادخار بالعملة الأجنبية"، فضلاً عن "العقوبات الاقتصادية المفروضة على البنك المركزي والتي تعيق أيضاً حركة التصدير إلى خارج البلاد".

ولطالما اعتبرت دمشق تلك العقوبات سبباً أساسياً للتدهور المستمر في اقتصادها.

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