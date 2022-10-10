توقف طارئ بمصفاة ميناء الأحمدي في الكويت

المصدر: البيان

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أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية عن تعرُّض عدد من وحدات مصفاة ميناء الأحمدي وبعض وحدات مصنع الغاز في المصفاة لانخفاض في طاقتها التكريرية.

وأوضحت الشركة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أن الانخفاض أدى إلى توقف الوحدات اضطرارياً عن العمل الساعة 8 مساءً اليوم، وذلك بسبب انقطاع مياه التبريد من الهيئة العامة للصناعة.

ونوهت بأنها تتواصل حالياً مع المعنيين في الهيئة لإعادة تزويد المصفاة بمياه التبريد، لكي تتمكن من إعادة تشغيل واسترجاع الطاقة التكريرية لهذه الوحدات بالسرعة الممكنة.

وأكدت أن إمداداتها المحلية وعمليات التصدير لم تتأثر نتيجة هذا التوقف الطارئ.

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