ثلث أجهزة الحواسيب الصناعية في المنطقة تعرضت للاستهداف بالنصف الأول من 2022

المصدر: دبي- البيان

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تعرضت أجهزة الحاسوب المتصلة بنظم الرقابة الصناعية في المؤسسات بمنطقة الشرق الأوسط، في النصف الأول من العام 2022، لهجمات باستخدام وسائل متعددة، ومنعت حلول كاسبرسكي الأمنية التهديدات، التي استهدفت أكثر من ثلث (36%) هذا النوع من الأجهزة الصناعية، وذالك وفقاً لتقرير جديد اصدره خبراء كاسبرسكي في هذا المجال. ومنعت حلول كاسبرسكي صفحات التصيد، التي استهدفت 15% من أجهزة الرقابة الصناعية في المنطقة، وبرمجيات التجسس التي استهدفت 11% من الأجهزة.

وتستخدم أجهزة الحواسيب في نظم الرقابة الصناعية في المؤسسات العاملة بقطاعات النفط والغاز والطاقة وتصنيع السيارات والبنية التحتية لأتمتة المباني، وغيرها، لأداء مجموعة من الوظائف الخاصة بالتقنيات التشغيلية، كمحطات عمل المهندسين والمشغلين، وخوادم التحكم الإشرافي والحصول على البيانات (SCADA)، وواجهات «الإنسان والآلة» (HMI).

وتعتبر الهجمات الرقمية، التي تشن على أجهزة الحاسوب الصناعية شديدة الخطورة، لأنها قد تسبب خسائر مادية وتعطيل خطوط الإنتاج الخاضعة للرقابة، وحتى تعطيل عمل المنشأة كلها. كذلك، فإن خروج المؤسسات الصناعية من الخدمة يمكن أن يعرض الرفاه الاجتماعي والاقتصاد والبيئة للخطر.

وواجهت 47% من أجهزة الحاسوب المتصلة بنظم الرقابة الصناعية لدى المؤسسات العاملة في قطاع النفط والغاز بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال النصف الأول من العام 2022 هجمات رقمية متنوعة، وجاءت الهجمات على نظم أتمتة المباني في المرتبة الثانية، حيث استهدفت 45% من حواسيب نظم الرقابة الصناعية في هذا القطاع، وحل قطاع الطاقة أيضاً بين أعلى 3 بيئات تعرضت للهجمات، حيث تأثرت 41% من أجهزة الحاسوب فيه.

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