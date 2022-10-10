بنك مصر يصدر شهادة مميزة بالدولار للمصريين بالخارج

المصدر: البيان

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أعلن بنك مصر عن إصدار شهادة مميزة بالدولار للمصريين بالخارج.

وأوضح محمد الإتربي، رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك المصرية، أن الشهادة تم طرحها اليوم ويمكن ربطها «أون لاين» أو من خلال الفروع.

وقال الإتربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي»، على قناة «صدى البلد»، إن أنواع الشهادات الدولارية تترواح بين سنة وثلاث سنوات وخمس سنوات.

وأضاف أن شهادة الثلاث سنوات كانت 2.25% والآن 5.15% والفائدة عليها شهرية.

ولفت إلى أنه وإذا رغب العميل في الحصول على الفائدة كل ثلاث أشهر ستكون الفائدة 5.20%، وستكون 5.25 إذا تم صرف الفائدة كل 6 أشهر، وإذا حصل العميل على الفائدة بشكل سنوي ستكون الفائدة 5.30.

وذكر أن هناك شهادة للمصريين في الخارج يتم وضع الشروط لها بشكل مميز لخدمة المغتربين.

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