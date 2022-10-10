طرح حصص بفنادق تابعة للحكومة المصرية أمام المستثمرين

المصدر: وام

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أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي متابعة الخطوات المتخذة فيما يتعلق بالاستعداد لطرح حصص بعدد من الفنادق المميزة، وكذا الإجراءات التي تمت بشأن تقييم تلك الفنادق، والدراسات التي تتم حول طرح حصص فيها، خاصة في ظل تقدم أكثر من جهة بطلبات بشأن التعامل على عدد من الفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، أمس، لمتابعة مستجدات عملية طرح حصص في بعض الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وتناول الاجتماع جهود التنسيق بين وزارتي التخطيط وقطاع الأعمال العام بشأن طرح حصص في بعض الفنادق المميزة التابعة لشركة «إيجوث»، والإجراءات مع الشركات المتخصصة.

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