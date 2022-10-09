المصدر: البيان

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استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية اليوم الأحد ، مسجلا في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 19.61 جنيها للشراء، 19.67جنيها للبيع، وفي البنك التجارى الدولي cib سجل 19.63 جنيها للشراء، 19.69 جنيها للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل 19.64 جنيها للشراء، 19.69جنيها للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصري 19.61 جنيها للشراء، 19.68 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

19.61 جنيها للشراء.



19.68 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

19.61 جنيها للشراء.



19.67 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر



19.61 جنيها للشراء.



19.67 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



19.64 جنيه للشراء.



19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولي "cib"



19.63 جنيها للشراء.



19.69 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي



19.66 جنيها للشراء.



19.69 جنيها للبيع.

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