البورصة المصرية تربح 6.1 مليارات جنيه في أسبوع

المصدر: وام

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سجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 6.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي ليغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة عند 694.2 مليار جنيه، مقابل 688.1 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 0.9%.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.87% مسجلاً 10010.78 نقطة فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بما نسبته 1.56% ليصل إلى 2215.49 نقطة .. كما سجل مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا هبوطًا بنحو 0.99% ليغلق عند مستوى 3156.68 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية 9.7 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 2.068 مليار ورقة مُنَفّذة على 162 ألف عملية، خلال الأسبوع المنتهي.







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