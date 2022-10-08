بعد قفزة قوية أمام سلة العملات .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

المصدر: وكالات

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شهدت أسعار الدولار اليوم السبت في السوق العالمية، قفزة قوية أمام سلة العملات الرئيسية، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ) والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية.

وارتفع مؤشر الدولار، إلى مستوى 112.635 نقطة، وارتفع اليوم من مستوى افتتاح التعاملات، عند 112.183 نقطة، ليرتفع بنسبة 0.40%، وسجل أعلى مستوى عند 112.775 نقطة، بحسب "وول ستريت جورنال".

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت، في معظم البنوك العاملة في مصر بعد الزيادة الأخيرة، ليصل إلى مستويات 19.69 جنيه للدولار الواحد للبيع بعد أن كان أقصى سعر له يوم 1 سبتمبر 19.18 جنيه للشراء و19.24 للبيع في البنك الأهلي المصري، أي ارتفع 45 قرشا منذ هذا اليوم.

وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.61 جنيه للشراء و19.68 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار الدولار محليًا زيادة بعد الارتفاع في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية.

وعن سعر الدولار اليوم في مصر 2022 على صعيد الأسعار المحلية، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين 19.61 و19.66 جنيه للشراء، و19.67 و19.69 جنيه للبيع.

وعن أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي اليوم، سجل 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع بعد 19.24 الاثنين 5 سبتمبر بزيادة 41 قرشًا.

الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي اليوم سجل 19.61 جنيه للشراء، كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 19.67 جنيه للبيع ضمن أسعار العملات اليوم في مصر.

وضمن أسعار الدولار اليوم سجل الدولار أمام الجنيه أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.61 جنيه.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.61 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

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