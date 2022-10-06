رئيسا وزراء الأردن والعراق يضعان حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي

المصدر: د ب ا

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وضع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي الأردني- العراقي، على مقربة من الحدود بين البلدين داخل الأراضي العراقيَّة.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية اليوم، يهدف مشروع الرَّبط الكهربائي الأردني العراقي في مرحلته الأولى إلى تزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائيَّة من الأردن تصل الى 150 ميجاواط.

وأكد رئيس الوزراء الأردني، خلال كلمة له، أن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين يشكل نقلة نوعية للتعاون في مجال الطاقة بين البلدين ورافدا مهما للعلاقات الأردنية- العراقية، التي تشهد نموا مطردا في مختلف المجالات وتحظى بأولوية لدى الحكومة الأردنية.

وشدد الخصاونة على دعم الأردن الكامل والمطلق للعراق في جهوده لتعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار، لمواصلة أداء دوره الفاعل والطليعي على المستوى العربي والإقليمي والدولي.

وأضاف: "في المملكة الأردنية الهاشمية ننظر لمشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق، ضمن الأولويات التي توليها الحكومة الاهتمام لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المرتقبة بين بلدينا، ومنها مشروع أنبوب نقل النفط من مدينة البصرة إلى العقبة، ومشروع المدينة الاقتصادية المشتركة على الحدود بين البلدين".

وأعرب الخصاونة عن الأمل في أن يحقق مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق أهدافه، نحو تعزيز منظومة الربط الكهربائي بين البلدين، للتوسع في منظومة الربط الكهربائي العربي بما يحقق الاستقرار للأنظمة الكهربائية ويسهم في خلق سوق كهرباء مشتركة، ترفد اقتصادات الدول المرتبطة بقيمة اقتصادية مضافة وتحقق الازدهار لمنطقتنا.

وقال الكاظمي إن المشروع يؤكد على التعاون الجاد لتنفيذ مشروعات استراتيجية أخرى بين البلدين وصولاً إلى مرحلة التكامل الاقتصادي بين البلدين وتذليل العقبات لبناء اقتصاد يتواءم مع تحديات المستقبل.

وأضاف الكاظمي أن "العالم تغير ومفاهيم العلاقات السياسية والاقتصادية تغيرت لصالح التنمية والتعاون، وهذا ما نقوم به عندما نبحث عن شركاء لنا، ونتعاون معهم لتنمية بلدنا، وتأمين احتياجات أهلنا كافة".

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة إن المشروع يهدف في مرحلته الأولى إلى تزويد الجانب العراقي من الأردن بقدرة كهربائية تصل إلى 150 ميجاواط، معربا عن أمله أن تكون هذه المرحلة خطوة نحو تعزيز منظومة الربط الكهربائي بين البلدين وتطوير الشبكات الداخلية بما يتيح الفرصة لتبادل الطاقة بين الطرفين بكميات أكبر، ما سيسهم في تعزيز الأنظمة الكهربائية في البلدين ورفع توافرية واعتمادية التزويد.

وأكد تطلع الأردن إلى مشروع الربط الكهربائي مع العراق كأحد أهم المشاريع الهادفة إلى تعزيز منظومة الربط الكهربائي، حيث سيزيد هذا المشروع من نقاط ربط الأردن كهربائياً مع دول الجوار ويخلق مزيداً من فرص الربط غير المباشر مستقبلاً مع العديد من دول المنطقة العربية.

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