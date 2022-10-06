الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الجنيه في البنوك المصرية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت أسعار صرف الدولار ارتفاعها مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس ، حيث سجل أعلى سعر شراء في مصرف أبوظبي الاسلامي وبنك مصر إيران للتنمية، وتراوح سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية ما بين 19.60 جنيه و19.71 جنيه.

وبحسب وسائل إعلام مصرية جاءت الأسعار كالتالي:

البنك المركزي المصري: 19.60جنيها للشراء، مقابل 19.71 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 19.66 جنيها للشراء، مقابل 19.69 جنيها للبيع.

بنك مصر إيران للتنمية: 19.66 جنيها للشراء، مقابل 19.69 جنيها للبيع.



بنك الإسكندرية: 19.64 جنيها للشراء، مقابل 19.69 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: 19.63 جنيها للشراء، مقابل 19.69 جنيها للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 19.63 جنيها للشراء، مقابل 19.69 جنيها للبيع.

بنك البركة: 19.57 جنيها للشراء، مقابل 19.67 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي : 19.63 جنيها للشراء، مقابل 19.69 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 19.61 جنيها للشراء، مقابل 19.69 جنيها للبيع.

بنك كريدي اجريكول: 19.62 جنيها للشراء، مقابل 19.69 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: 19.63 جنيها للشراء، مقابل 19.69 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 19.61 جنيه للشراء، مقابل 19.67 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.61 جنيها للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي الدولي: 19.61 جنيها للشراء، مقابل 19.69 جنيها للبيع.

في بنك بلوم: 19.59 جنيها للشراء، مقابل 19.69 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: 19.59 جنيها للشراء، مقابل 19.69 جنيها للبيع.

بنك المشرق: 19.59 جنيها للشراء، مقابل 19.69 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: 19.59 جنيها للشراء، مقابل 19.69 جنيها للبيع.



تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز