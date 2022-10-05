مصر تكشف حقيقة إلغاء الدعم التمويني على سلع أساسية

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة اعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني على عدد من السلع الأساسية خلال شهر أكتوبر الجاري، وفقاً لأنباء متداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني على عدد من السلع الأساسية خلال شهر أكتوبر الجاري، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددتا على استمرار الدعم التمويني، وانتظام صرفه لأصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون أي تغيير، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، البالغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية.

ولفتتا إلى أنه منذ شهر سبتمبر 2022 تم صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية، ولمدة 6 أشهر الذي يتم صرفه في صورة حزمة من السلع التموينية، إذ تتراوح قيمته من 100 و200 إلى 300 جنيه حسب أعداد الأسر المقيدة بكل بطاقة تموينية، مع توافر كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بالمنافذ التموينية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

وذكرتا أنه يجري شن حملات تفتيش دورية على الأسواق كافة، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

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