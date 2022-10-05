ارتفاع الأسهم الآسيوية بعد تسجيل الأسهم الأمريكية مكاسب قوية

المصدر: د ب أ

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ارتفعت الأسهم الآسيوية اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت الأسهم الأمريكية مكاسب قوية، للجلسة الثانية على التوالي، الليلة الماضية، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ربما يخفف من ارتفاعات أسعار الفائدة الرئيسية لعام 2023 .

وظلت أسواق البر الرئيسي الصيني مغلقة بسبب عطلة الأسبوع الذهبي. وتم إغلاق الأسواق الهندية أيضا من أجل العطلة.

وارتفع مؤشر "هانج سينج" في هونج كونج بواقع 90ر5%، ليصل إلى 97ر18086، مع استئناف التداول بعد عطلة أمس الثلاثاء. وحققت الأسهم اليابانية مكاسب متواضعة، حيث انتظر المستثمرون المزيد من المؤشرات بشأن تعافي الاقتصاد من الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر "نيكي" بنسبة 48ر0% ليصل إلى 53ر27120، لينتهي فوق المستوى الرئيسي 27 ألف للمرة الأولى، منذ أسبوعين. وأغلق مؤشر "توبيكس" الأوسع بنسبة 32%، على ارتفاع عند 92ر1912 .

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