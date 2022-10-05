بعد ارتفاع الدولار.. سعر الجنيه المصري اليوم الأربعاء

المصدر: البيان

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من المتوقع أن تشهد أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية تغييراً جديداً اليوم الأربعاء عقب عودة البنوك للعمل وفقاً لصحيفة «المصري اليوم».

وسجل اليورو في مصر داخل البنك المركزي، اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، نحو 19.4164 جنيه للشراء، و19.4993 للبيع، بينما سجل الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري 19.6125 جنيه للشراء، و19.6883 للبيع.

وسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر نحو 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

وسجل اليورو داخل بنكي الأهلي ومصر 19.2315 عند الشراء وعند البيع سجل 19.6267.

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