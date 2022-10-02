السعودية توقع مذكرة إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض

المصدر: د ب ا

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توقع وزارة المالية السعودية غداً "الاثنين" مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في المملكة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم "الأحد" إن " هذه الخطوة تعكس مكانة المملكة باعتبارها أكبر اقتصاديات المنطقة وأحد أبرز اقتصاديات مجموعة العشرين".

ويتوقع صندوق النقد أن تصبح المملكة واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم على أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 7.6 % هذا العام.

وقال وزير المالية محمد عبد الله الجدعان في تغريدة على حسابه في "تويتر":"التقيتُ اليوم مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا وبحثتُ معها مجالات التعاون بين المملكة والصندوق بما في ذلك تنمية القدرات وإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض."

وأكد الجدعان خلال الاجتماع على دعم المملكة لجهود الصندوق في التخفيف من تأثير أزمة الغذاء وموقفها الداعم والمستمر للدول المحتاجة لمواجهة أزمة الغذاء والطاقة ومساهمات المملكة خلال العام الماضي لدعم المنطقة والدول الأكثر تضرراً.

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