مصر تفوز بعضوية مجلس الإيكاو

المصدر: د ب ا

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فازت مصر بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو" في الانتخابات التي جرت اليوم السبت خلال أعمال الجمعية العامة الحادية والأربعين لمنظمة الإيكاو بمشاركة وفود 193 دولة، حيث نجح الوفد المصري برئاسة الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني في الحفاظ على مقعد مصر بمجلس (الإيكاو) لمدة ثلاث سنوات قادمة وذلك عن "الفئة الثانية".

وجاء ذلك في بيان إعلامي أصدرته وزارة الطيران المدني مساء اليوم السبت وذكر البيان: "حصلت مصر على 156 صوتا لتكون الأولى أفريقياً ومن بين أعلى الدول تصويتاً بالفئة الثانية وهو ما يؤكد المكانة الريادية والتاريخية التي تحظى بها مصر ودورها الفعال بالمنظمات الدولية والإقليمية في مجال صناعة النقل الجوي".

وقدم وزير الطيران المدني الشكر والتقدير لكل رؤساء وأعضاء وفود جميع الدول المشاركة في الجمعية العامة على دعمهم وانتخابهم لمصر معرباً عن امتنانه لهذا التقدير الدولي الكبير الذي حظيت به مصر والذي يؤكد العلاقات المتميزة بين مصر ودول العالم.

يشار إلى أن مصر تحتفظ بهذا المقعد منذ انضمامها إلى منظمة الإيكاو وحتى الآن وذلك في الانتخابات التي تجرى كل ثلاث سنوات.

وكانت المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) في مونتريال قد شهدت نشاطاً مكثفا للوفد المصري برئاسة الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني حيث أجرى سلسلة من اللقاءات مع عدد من رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة والمجموعات التي تمثل مختلف مناطق العالم ورؤساء المنظمات الاقليمية والدولية وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق الدائم بين مصر والدول الأعضاء بالمنظمة بما يسهم في تطوير منظومة الطيران.

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