السعودية تتوقع تحقيق إيرادات بـ 1123 مليار ريال في 2023

المصدر: وام

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توقعت المملكة العربية السعودية أن يبلغ إجمالي إيراداتها خلال العام المالي 2023 نحو 1,123 مليار ريال، وإجمالي النفقات حوالي 1,114 مليار ريال، مع تحقيق فوائض بنحو 9 مليارات ريال تمثل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد بيان وزارة المالية التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023 - الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية - استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، ومواصلة تعزيز الوضع المالي للمملكة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق بناء الشراكات مع القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة.

وتوقع البيان التمهيدي للميزانية أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام 2025 حوالي 1,205 مليار ريال، فيما يقدر أن يبلغ إجمالي النفقات للعام 2025 حوالي 1,134 مليار ريال.

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