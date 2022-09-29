المصدر: البيان

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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، ليسجل 19.57 جنيها للبيع كأعلى سعر في السوق.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 19.53 جنيها للشراء، 19.56 جنيها للبيع. وفي مصرف أبوظبي الإسلامي 19.53 جنيه للشراء، 19.56 جنيه للبيع. وفي بنك الإسكندرية 19.51 جنيها للشراء، 19.56 جنيه للبيع. وفي بنك مصر 19.50 جنيه للشراء، 19.56 جنيها للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 19.50 جنيه للشراء، 19.56 جنيها للبيع. وفي البنك المركزي المصري 19.46 جنيها للشراء، 19.57 جنيها للبيع.

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