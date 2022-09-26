«إتش إس بي سي العربية السعودية» تسعى لتعزيز خطط النمو

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مجلس إدارة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، تعيين فارس الغنام في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك ضمن خططها بعيدة المدى لتعزيز قيادة الشركة وخطط نموها المستقبلية.

وسيحل فارس الغنام محل راجيف شوكلا، الذي تم تعيينه في منصب مدير إداري أول ومستشار للرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك إتش إس بي سي اعتباراً من 1 أكتوبر 2022 بعد الحصول على الموافقات من الجهات التنظيمية ذات الصلة.

وقال ماجد نجم، رئيس مجلس إدارة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية: تمثل هذه التعينات التزاماً قوياً تجاه دعم أجندة النمو الطموحة لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية وضمان تنفيذ المرحلة التالية من النمو.

وتأسست شركة إتش إس بي سي العربية السعودية في عام 2005م محددة رؤيتها بأن تكون أفضل مزود للخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية. وتمثل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية شراكة استراتيجية بين مجموعة إتش إس بي سي والبنك السعودي البريطاني (ساب)، حيث تبلغ ملكية إتش إس بي سي ما نسبته 51% بينما يملك البنك السعودي البريطاني نسبة 49% بها. علاوة على ذلك، يعتبر البنك السعودي البريطاني شريكاً استراتيجياً لمجموعة إتش إس بي سي وهي أكبر كيان مساهم فيه بنسبة 31%.

ويعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال حضوره في تسع بلدان عبر كل أنحاء المنطقة وهي الإمارات والسعودية والجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر وتركيا.

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