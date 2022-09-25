مؤتمر «الرئيسات التنفيذيات» ينطلق بالقاهرة أكتوبر المقبل بمشاركات دولية

المصدر: دبي - البيان

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تنظم شركة «أون إير جروب» ومقرها الإقليمي دبي، مؤتمر «الرئيسات التنفيذياتCEO Women» في أكتوبر المقبل في القاهرة، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، ويشارك في المؤتمر عدد من القيادات الحكومية والقيادات النسائية التنفيذية المهمة أهمها، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثل عن المملكة العربية السعودية، وكرستين عرب، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والدكتورة فاديا كيوان، المدير العام لمنظمة المرأة العربية وغيرهم.

وتأتي رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري للمؤتمر إيمانًا بأهمية دعم المرأة وتمكينها وتأهيلها للعب دورها باستحقاق في تنمية وإعلاء شأن الوطن وتوفير كل الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها، والذي أصبح من الأولويات المهمة على أجندة الدولة المصرية بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

ويهدف المؤتمر لتعزيز المكانة الريادية التي وصلت إليها المرأة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة والاحتفاء بالنماذج الناجحة من السيدات والمديرات التنفيذيات اللواتي حققن نجاحات على المستوى المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سيدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعزيز دور المرأة العربية في اتخاذ القرارات وإدارة المؤسسات الاقتصادية.

وقالت الدكتورة منى مراد، المؤسس والرئيس التنفيذي للمؤتمر: «إن المؤتمر سيأخذ بُعدًا إقليميًا، حيث من المقرر أن يجمع قادة الرأي وممثلين حكوميين وقيادات نسائية على مستوى المنطقة العربية وأفريقيا لتعزيز الحوار وطرح وجهات نظر وخبرات المشاركات من مصر ومختلف الدول العربية والأفريقية لدعم وتعزيز المكانة الريادية التي وصلت إليها المرأة العربية في القطاعات المختلفة، والخروج بتوصيات مهمة من شأنها النهوض بمكانة المرأة في مختلف المناصب القيادية والتنفيذية المختلفة».

وتتضمن فعاليات المؤتمر مجموعة من الجلسات النقاشية التي تتناول موضوعات عدة حول المرأة المصرية والعربية ودورها في مختلف المجالات وذلك في إطار الجهود الرامية لتمكين المرأة الاقتصادي في المنطقة العربية. وتشمل الجلسات تسليط الضوء على فرص المرأة في قطاعات مختلفة كالقطاع المصرفي وقطاع الاتصالات في جلسة بعنوان «تعزيز الفرص الاستثمارية في القطاعي المصرفي وتكنولوجيا المعلومات»، وجلسة بعنوان «القيادة التنفيذية للمرأة في القطاع الخاص نحو تنافسية عالمية»، بالإضافة إلى جلسة نقاشية أخرى تتناول القدرات القيادية للمرأة بعنوان «استراتيجيات التعليم وتأهيل سيدات لقيادة المستقبل»، واستعراضاً لجهود القطاعي العام والخاص في تمكين المرأة في مجال التكنولوجيا المالية، ستناقش الجلسة الأخيرة «مستقبل التكنولوجيا المالية».

وتأسست شركة (أون إير جروب) ON AIR Group عام 2010 ولها فروع إقليمية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بأنشطة في مجالات الاستشارات وإدارة المشروعات وتنظيم المؤتمرات والمعارض.

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