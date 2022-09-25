مصر تستهدف 5.5 مليارات دولار صادرات رقمية

المصدر: القاهرة - رويترز

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قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية إن البلاد تستهدف زيادة صادراتها الرقمية 13 % إلى أكثر من 5.5 مليارات دولار بنهاية السنة المالية الجارية التي تنتهي في يونيو 2023.

وقال مساعد وزير الاتصالات للتنمية والتطوير عمرو محفوظ لـ«رويترز»: إن صادرات مصر الرقمية بلغت 4.9 مليارات دولار في السنة المالية الماضية ارتفاعاً من 4.5 مليارات في السنة المالية السابقة و3.6 مليارات دولار في السنة المالية 2019- 2020.

وأضاف، على هامش احتفالية لتخريج دفعة جديدة من برنامج «بذور من أجل المستقبل» للتدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي تنظمه شركة هواوي تكنولوجيز في مصر، أن مصر تستهدف أسواقاً معينة أهمها ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة وأسواق منطقة الخليج.

وقال إن مصر تتبنى استراتيجية تستهدف زيادة حجم صادراتها من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بنحو 3 أضعافها وتقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة.

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