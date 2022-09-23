بعد قرار المركزي المصري بتثبيت الفائدة.. سعر الذهب بداية تعاملات اليوم الجمعة

المصدر: البيان

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بعد قرر البنك المركزي المصري، في اجتماعه، يوم أمس الخميس، إبقاء سعر الفائدة دون تغيير ورفع نسبة الاحتياطي الذي تضعه البنوك لدى المركزي. استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل ذهب عيار 21 الذي يقيس مستويات سعر الذهب في سوق الصاغة المصرية سعر 1145 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الجمعة

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة ليسجل ذهب عيار 21 سعر 1145 جنيهًا، كما سجل ذهب عيار 18 سعر 981.5 جنيه، فيما سجل ذهب عيار 24 سعر 1308.5 جنيه، وسجل سعر الجنية الذهب اليوم 9160 جنيهًا.

انخفض سعر الذهب اليوم الجمعة في العقود الفورية بنسبة 0.08 %، لتسجل الأوقية سعر 1670.15 دولار، كما انخفضت العقود الآجلة بنسبة 0.18 % لتسجل سعر 1678.10 دولار أمريكي بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي.

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