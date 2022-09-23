سوناطراك الجزائرية تضخ كميات إضافية من الغاز في السوق الحرة

المصدر: أ ف ب

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أكد المدير التنفيذي لمجموعة سوناطراك الجزائرية توفيق حكار أمس الخميس أن الشركة وضعت 3,2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في السوق الحرة، وكانت إيطاليا هي المستفيد الأول في ظل الطلب المتزايد على المادة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وصرح حكار للتلفزيون الحكومي "تمكنا بفضل الإنتاج الإضافي بين ابريل وحتى 20 سبتمبر من وضع 3,2 مليار متر مكعب (من الغاز) في السوق الحرة، منها تقريبا 2,6 مليار متر مكعب موجهة للسوق الإيطالية".

وتابع "أود التوضيح أن التزاماتنا تجاه إيطاليا محترمة بنسبة مئة بالمئة وإلى غاية نهاية السنة سنبلغ 4 مليار متر مكعب إضافية. أما في سنة 2023 فنؤكد أن قدراتنا الإنتاجية تغطي كل التزاماتنا بأريحية كبيرة جدا".

وأوضح المسؤول الأول لعملاق النفط والغاز الجزائري أن "هناك لغطا وحتى أخطاء متعمدة من بعض الأطراف التي تعمل على إضعاف الجزائر في هذه الناحية، لكن عمل المشاريع هو إجابة واضحة لكل محاولة لتغليط الرأي العام".

ووقعت مجموعات سوناطراك وإيني الإيطالية وأوكسيدنتال الأمريكية وتوتال الفرنسية منتصف يوليو عقدا ضخما بقيمة أربعة مليارات دولار يمتد لـ 25 عاما وينص على "تقاسم" إنتاج النفط والغاز في حقل بجنوب شرق الجزائر.

كما أعلنت الجزائر عن زيادة شحناتها من الغاز إلى إيطاليا، التي باتت بعد الحرب في أوكرانيا المورد الأول منها، متجاوزة بذلك روسيا.

ومنذ بداية العام 2022، زودت الجزائر إيطاليا، خصوصا عبر الأنبوب الذي يربط البلدين مرورا بتونس، بـ13,9 مليار متر مكعب من الغاز، متجاوزة الكميات المتفق عليها سابقًا بنسبة 113 بالمئة.

وتعد الجزائر أول مصدّر للغاز في إفريقيا وتمد أوروبا بنحو 11 بالمئة من احتياجاتها.

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