بعد قفزة جديدة.. سعر الدولار في مصر اليوم

المصدر: البيان

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بعد أن ارتفعت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بقيمة 5 قروش للشراء والبيع، خلال تعاملات أمس الأربعاء، في البنوك المصرية، سجل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري اليوم الخميس 19.43 للشراء، و19.53 جنيه للبيع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك:

بنك مصر

19.44 جنيها للشراء، و19.50 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري



19.44 جنيها للشراء، و19.50 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية



19.41 جنيها للشراء، و19.47 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي



19.46 جنيها للشراء، و19.52 جنيها للبيع.

بنك القاهرة



19.46 جنيها للشراء، و19.52 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي

19.44 جنيها للشراء، و19.52 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس

19.42 جنيها للشراء، و19.52 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

19.49 جنيها للشراء، و19.52 جنيها للبيع.

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