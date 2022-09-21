ارتفاع أسعار الذهب في مصر

المصدر: وكالات

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ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-9-2022، مع ارتفاع سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تواترت الحرب الروسية الأوكرانية.

وتجاهل سعر الذهب صعود الدولار قبيل اجتماع الفيدرالي اليوم، لتحديد مصير أسعار الفائدة، والتي من المتوقع رفعها بمقدار 75 نقطة أساس للحد من معدلات التضخم المتزايدة

ويقدر الارتفاع في أسعار الذهب بحوالي جنيه واحد للجرام، على مستوى جميع الأعيرة، وفقا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي" لـ أسعار الذهب.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1122 جنيها للبيع و1126 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1282 جنيها للبيع و1287 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 962 جنيها للبيع و965 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 748 جنيها للبيع و751 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8976 جنيها للبيع و9008 جنيهات للشراء، وأوقية الذهب حوالي 39879 جنيها للبيع 40021 جنيها للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1282286 جنيها للبيع، و1286857 جنيها للشراء.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وكشفت تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات عن ارتفاع صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال الأربعة أشهر الاولى “ يناير - أبريل ” 2022 بنسبة 99% لتسجل 693 مليون دولار في مقابل 348 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

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