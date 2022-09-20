الإمارات في أعلى قائمة الدول المفضلة للسياح السعوديين

المصدر: دبي - البيان

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شهدت الحجوزات الفندقية إقبالاً متزايداً، للفترة الممتدة من 22 إلى 25 سبتمبر الجاري، حيث وصلت نسبة الزيادة إلى 141% خلال شهر أغسطس بالمقارنة مع الشهر السابق.

يأتي هذا بالتزامن مع اقتراب عطلة اليوم الوطني السعودي في 22 سبتمبر الجاري، وذلك بحسب سكاي سكانر، المنصة الإلكترونية الرائدة عالمياً في مجال حجوزات السفر، وكانت الإمارات في أعلى قائمة المدن المفضلة عند المسافرين السعوديين لقضاء عطلة اليوم الوطني السعودي وضمت القائمة كلاً من الإمارات وتركيا، ومصر، والهند، وتايلاند.

فيما ضمت قائمة المدن المفضلة عند المسافرين السعوديين لقضاء عطلة اليوم الوطني السعودي كلاً من دبي من إسطنبول، والقاهرة، وبانكوك،، ولندن. أما أبرز الوجهات الناشئة المفضلة عند السياح السعوديين في عام 2022 فكانت تايلاند بزيادة 209%، تلاها ألبانيا بزيادة 125%، ثم البرتغال بزيادة 57%، فالنمسا بزيادة 60%، وجزر المالديف بزيادة 30%.

ويعكس هذا الإقبال رغبة المسافرين في الاستمتاع بإجازة طويلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث شهدت الحجوزات للفترة بين 22-25 سبتمبر ارتفاعاً كبيراً وصل إلى 141% خلال شهر أغسطس بالمقارنة مع الشهر السابق، وارتفع عدد الحجوزات اعتباراً من الخامس من سبتمبر بنسبة 40%، ما يُظهر أن القرار بقضاء الإجازة في الخارج كان عفوياً وبشكل غير مخطط له.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أيوب المأمون، خبير السفر العالمي لدى سكاي سكانر: مع اقتراب عطلة اليوم الوطني السعودي، لمسنا رغبة واضحة من المسافرين بقضاء إجازة سنوية ممتعة في الخارج خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث شهد شهر أغسطس زيادة بنسبة 141% في الحجوزات لفترة عطلة اليوم الوطني السعودي، وتصدرت إسطنبول والقاهرة وبانكوك قائمة المدن الأكثر إقبالاً من السياح السعوديين.

وأضاف المأمون: تُعد أداة البحث «في كل مكان» من سكاي سكانر إحدى أسهل الطرق للحصول على أفكار مُلهمة لحجز رحلة في حال قرر المسافر قضاء إجازته في الخارج فجأة.

وتمنح هذه الأداة، عند ترتيب نتائجها بحسب التكلفة، السياح أرخص الأسعار للسفر خلال موسم الخريف وبعده، ما يُسهل عليهم إمكانية استكشاف جميع الخيارات المتاحة من بين مئات الوجهات.

وأمّا في حال كان لدى السائح وجهة مفضلة ومرونة في مواعيد السفر، فيمكنه استخدام أداة «تحديد الشهر بأكمله» لاستعراض الرحلات الجوية الأقل تكلفة واختيار الرحلة المناسبة.

وللحصول على أفضل العروض على رحلات عطلة اليوم الوطني للملكة العربية السعودية، ينصح المأمون بالمقارنة والمطابقة لتوفير المال: يمكن استخدام مصطلح المقارنة والمطابقة لاختيار الخطوط الجوية التي ترغبون في السفر على متنها لخفض التكاليف بنسبة كبيرة. وليس من الضروري حجز تذاكر السفر ذهاباً وإياباً، إذ يمكن للسياح حجز رحلة الذهاب مع أحد الخطوط الجوية والعودة مع أخرى.

كما ينصح بالمرونة في مواعيد السفر، حيث يتيح البحث عن خيارات الرحلات في مواعيد ومطارات مختلفة فرصة الحصول على أفضل الأسعار. وتتفاوت أسعار الرحلات الجوية بحسب مستويات العرض والطلب، حيث تختلف الأسعار بين الرحلات بسبب الطلب المتزايد على بعض التواريخ المحددة.

وتتيح أداة تحديد الشهر بأكمله استعراض الرحلات الجوية الأقل تكلفة بشكل سريع، واختيار الرحلة المناسبة. ويمكن اختيار موعد السفر قبل أو بعد يوم من تاريخ المغادرة المخطط له؛ لأن السفر في أيام الأسبوع الأقل شعبية دائماً ما يكون أرخص.

وأمّا في حال لم يكن لدى السائح وجهة سفر محددة، فيقول المأمون إنه يمكن لمحبي الرغبة في حب الاستكشاف والتجول: الاستفادة من أداة البحث «في كل مكان» من سكاي سكانر، فهي الطريقة الأمثل للاطلاع على العروض المتاحة، والمصنّفة حسب الأسعار، والتي يمكن أن توفر فرصة استثنائية لزيارة أماكن جديدة لأول مرة.

وبدأت أسعار العروض المباشرة للفترة ما بين 22 إلى 25 سبتمبر باستخدام أداة البحث «في كل مكان»: الإمارات بأسعار تبدأ من 827 ريالاً سعودياً، ثم مصر بأسعار تبدأ من 881 ريالاً سعودياً، والأردن بأسعار تبدأ من 887 ريالاً سعودياً، فتركيا بأسعار تبدأ من 1,282 ريالاً سعودياً، والبحرين بأسعار تبدأ من 1,413 ريالاً سعودياً، وسويسرا بأسعار تبدأ من 1,818 ريالاً سعودياً.

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