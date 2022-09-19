استخدام تقنية البلوك تشين للتمويل التجاري للمرة الأولى في قطاع السيارات بالشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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نجح «إتش إس بي سي» HSBC في تنفيذ صفقة تمويل تجاري مدعومة بتقنية البلوك تشين بين شركة SAIC Motor الصينية لتصنيع السيارات ومجموعة «تأجير»، الوكيل الحصري لسيارات إم جي في السعودية. وتم إبرام هذه الصفقة على منصة Contour، وهي أول صفقة من نوعها في قطاع تجارة السيارات على المستوى الإقليمي والأولى من نوعها في المملكة.

وأتاحت منصة Contour توفير إمكانية تحويل الوثائق الائتمانية المطلوبة بطريقة رقمية إلى مجموعة «تأجير» لاستيراد شحنة من السيارات من شركة SAIC من خلال إجراءات أسرع بـ10 مرات من استخدام المستندات الورقية التقليدية.

وقال شاكر زريقي، رئيس قسم تمويل التجارة العالمية والذمم المالية لدى بنك HSBC الإمارات: من شأن استخدام التقنيات الرقمية على نطاق واسع تسهيل الأمور على العملاء في إنجاز معاملاتهم، ومن خلال استخدام منصة Contour بات بإمكاننا خفض التكاليف والحد من المخاطر وتسريع إنجاز المعاملات التجارية. وإن جلب هذه الفوائد لقطاع تجارة السيارات والسعودية إنما هو مقياس لمدى قوة شبكتنا الدولية ومكانتنا على المستوى العالمي في مجال الخدمات المصرفية التجارية.

وتسهم تسهيلات التمويل التجاري في دعم الكثير من المعاملات التجارية العالمية، ووفقاً لـHSBC، فإن تقنية إدارة سجلات الحسابات تتمتع بإمكانية التقليل من الوقت المطلوب لإنجاز المعاملات من خمسة إلى عشرة أيام إلى أقل من 24 ساعة، وبالتالي تعزيز الاستفادة من إمكانات رأس المال التشغيلي وتمكين إجراء المزيد من معاملات التبادل التجاري بين الأسواق.

وقال كارل ويجنر، الرئيس التنفيذي لمنصة Contour: "تمثل هذه الصفقة علامة فارقة مهمة في قطاع تجارة السيارات في منطقة الشرق الأوسط، مما يثبت أن تقنية إدارة سجلات الحسابات تعمل بنجاح على تحويل النظام البيئي للتمويل التجاري.

ونحن متحمسون لإمكانية الاعتماد على هذه التقنية على نطاق أوسع في هذا القطاع، حيث إن الحصول على حلول التجارة الرقمية لم يعد خياراً، بل أصبح هو المعيار الجديد لهذا القطاع من الأعمال. كما أن استخدام منصة Contour يجعل المعاملات أكثر أماناً على اعتبار أن البيانات التي يتم مشاركتها وبتبادلها عبر الشبكة لا جدال فيها وتتميز بالشفافية، مما يقلل من مخاطر الاحتيال.

وفي الوقت الذي تسعى فيه منصة Contour إلى تحويل ما قيمته 53 مليار دولار من معاملات التمويل التجاري على المستوى العالمي إلى التقنيات الرقمية، فهي تقوم باستخدام التكنولوجيا اللامركزية لدمج الشبكات الرقمية من أجل النقل الفوري للبيانات الموثوقة عبر طرق التجارة والأنظمة البيئية المجزأة الحالية على المستوى العالمي.

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