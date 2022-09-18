كامل الوزير يكشف حقيقة بيع موانئ في مصر

المصدر: البيان

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كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، حقيقة بيع حكومة بلاده بعض الموانئ في مصر.

وأوضح الوزير أن مصر تقوم بإنشاء الموانئ والدول الأخرى هي من تستثمر فيها، نافياً بيع أي شيء من الموانئ المصرية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية أمس مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة قناة «إم بي سي مصر»، إن الاستثمار يعني أن الشركات المصرية هي من تتولى بناء الموانئ باستخدام أموالها، وذلك لتوافر الخامات والمواد من الرمال والحديد والأسمنت والمهندسين والعمال.

وأضاف أن هناك استشاريين على مستوى عالٍ من الكفاءة يقومون بتصميم وإنشاء الموانئ، مشيراً إلى وجود شركات دولية عالمية تتعاقد معهم.

وأكد وجود أربع شركات كبرى في مصر لتداول الحاويات والبضائع، وهي: إسكندرية، بور سعيد، دمياط، شركة المجموعة المصرية للمحطات المتعددة الأغراض، إضافة إلى شركات القطاع الخاص.

ولفت إلى أن هذا يعزز رغبة الدول الأخرى، مثل ألمانيا وغيرها، في الاستثمار بموانئ مصر، ما يؤدي إلى تعويضها عما ينقصها من خطوط ملاحية وغير ذلك.

وذكر أن ذلك عمل على تعويض مصر بـثلاثة خطوط عالمية للملاحة كانت مصر قد فقدتها، مؤكداً أن مصر لم تبع شيئاً من الموانئ الخاصة بها ولكن تستثمر فيها.

وشدد على أن الموانئ ستظل مصرية وملكاً لمصر، موضحاً أن ما يحدث هو تشغيل شركات عالمية بالخطوط الملاحية العالمية الخاصة بها المتحالفة مع الشركات المصرية للميناء.

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