السعودية: منع استخدام العلم السعودي على المنتجات التجارية

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة التجارة السعودية، الجمعة، منع استخدام علم الدولة أو شعارها أو صور القادة أو أسمائهم، على المنتجات التجارية.

وأوضحت في بيان أنه يمنع على "الأفراد والمنشآت التجارية" استخدام العلم السعودي المتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد وشعار الدولة "السيفين والنخلة" وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم في التعاملات التجارية من "مطبوعات، وسلع ومنتجات، ونشرات إعلامية، وإهداءات خاصة وغيرها".

كما أكدت أنها ستنفذ جولات رقابية على الأسواق في جميع المناطق السعودية لضبط هذه المخالفات في الأوقات كافة، بما فيها فترة احتفالية اليوم الوطني، كما تقوم بمراقبة المتاجر الإلكترونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يخالف ذلك.

يذكر أنه صدر تعميم للمنشآت التجارية قبل أربعة أعوام بمنع استخدام شعار الدولة "السيفين والنخلة" في التعاملات التجارية.

وتحتفل المملكة باليوم الوطني في 23 سبتمبر الجاري، حيث تقام بعض الفعاليات احتفالاً بالمناسبة.

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